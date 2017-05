DENÚNCIA DO INTERNAUTA

Internauta denuncia o abandono em que se encontra a estrada que liga Sobral ao distrito de Boqueirão. O internauta relata que a vegetação está "escondendo" as placas de sinalização da via.

Veja a denúncia na íntegra:

"Na localidade do Boqueirão, distrito de Sobral, a estrada que dá acesso ao distrito está com a sinalização comprometida. A vegetação está tomando de conta das placas de sinalização da via, diminuindo a visibilidade dos que transitam por lá. Assim está sujeito a vários acidentes de trânsito e desrespeito a sinalização. A população pede a colaboração dos responsáveis pela sinalização,para que eles venham até a localidade e retire toda a vegetação que cresce aos arredores das placas da via."