DENÚNCIA DO INTERNAUTA

Internauta denuncia a escuridão na saída de Sobral para Massapê.

Veja a denúncia na íntegra:

"Boa noite amigo, gostaria de fazer uma denúncia, pois na saida de Sobral para Massape esta as escuras, passando do João do bode a frente, ,já faz meses essa escuridão, pois passo todas as madrugadas por lá com coração na mão, pois veja lá e confira uma entrada da cidade nas escuras,,,,faço essa reclamação ao blog, vc mesmo pode lá e conferir, pois a unica claridade la só tem alguma luzes acessa daquele parque exposição, é uma tremenda vergonha"