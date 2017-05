Deputado Moses Rodrigues libera recursos para recuperação de açude em Mucambo, na região noroeste do Estado

O mês de maio começa com boas notícias para moradores da Região Noroeste do Estado e do Maciço de Baturité. Nesta semana, o deputado federal Moses Rodrigues (PMDB/CE) conseguiu a liberação de recursos orçamentários junto ao Ministério da Integração para os municípios de Mucambo e de Capistrano.





De acordo com o parlamentar, os recursos serão destinados para ações de enfrentamento à seca nos dois municípios. “Estamos atendendo a demandas antigas das duas cidades. Em Mucambo será utilizado na recuperação do açude público, que abastece o município. Já em Capistrano serão construídas 22 barragens subterrâneas, que garantirão água a população da sede e dos distritos”, destacou Moses Rodrigues, autor das emendas.





O enfrentamento à seca tem sido pauta permanente de trabalho do parlamentar sobralense, que também vem buscando junto ao Departamento Nacional de Obras contra à Seca (DNOCS) alternativas que minimizem o sofrimento do homem do campo.