Detentos fogem de unidade prisional do Ceará

Cerca de 44 presos conseguiram escapar da CPPL III.

Detentos conseguiram fugir da Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor José Jucá Neto (CPPL III), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, na madrugada deste domingo (03).





Os agentes penitenciários perceberam uma movimentação suspeita por volta das 4h e atiraram contra os detentos. Pelo menos 44 conseguiram fugir e 13 já foram recapturados.





A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) informou que as diligências estão sendo feitas na tentativa de localizar os 31 detentos que ainda estão foragidos.





No último dia 24. um túnel foi encontrado na CPPL III. Na ocasião, não houve fugas. Com o apoio do Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (GAPE), os agentes retiraram todos os presos da vivência e isolaram o espaço, evitando qualquer fuga durante a madrugada.





