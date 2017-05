Detran do Ceará deve abrir 300 vagas para concurso, anuncia Camilo Santana

O concurso já foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Ceará. A data da prova ainda não foi divulgada.



O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) abrirá 300 vagas para concurso no segundo semestre de 2017. O anúncio foi feito, nesta terça-feira (2), pelo Governador do estado Camilo Santana (PT), por meio de uma transmissão ao vivo em sua página do Facebook.





Camilo Santana realizou a live para responder perguntas sobre assuntos variados. “Atenção pessoal que está interessado no concurso do Detran, estudem que no 2º semestre teremos concurso”, disse em resposta à pergunta de uma internauta. Ela questionou sobre a previsão para o lançamento do edital.





O governador informou que, apesar da burocracia, o concurso já foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Ceará. A data da prova ainda não foi divulgada. Camilo Santana também abordou na transmissão assuntos de segurança pública, educação e mobilidade.