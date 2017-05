Diário Oficial da União publica exoneração do superintendente da PRF no Ceará

Por indicação política, foi nomeado para assumir o cargo o policial rodoviário Marcos Antônio Jesus Lima de Sena. O sindicato dos policiais repudiou.

Depois de muita polêmica, foi concretizada nesta segunda-feira (15) a nomeação do novo diretor-superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Ceará. Por pressão política, o atual ocupante do cargo, inspetor Stênio Pires Benevides, foi dispensado do cargo após realizar uma gestão operacional que resultou na queda expressiva dos índices de acidentes das estradas federais que cortam o estado.





A portaria de dispensa de Stênio Pires foi publicada na edição de ontem (15 de maio) do Diário Oficial da União e está assinada pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, substituto, Phelippe Toledo Pires de Oliveira.





No mesmo ato publicado, o secretário-executivo do MJSP nomeia o novo ocupante do cargo, o policial rodoviário federal Marcos Antônio Jesus Lima de Sena, que deverá assumir a chefia da instituição ainda nesta semana. A indicação dele para o cargo teve como principal articulador o deputado federal Genecias Noronha (Solidariedade), conforme matéria publicada pelo jornal Diário do Nordeste na edição do último dia 13.





Na reportagem, o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Ceará (SINDPRF-CE), repudiou o que chamou de “loteamento de cargos”.





Fonte: Cearanews7