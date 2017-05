MÉDICO DERRUBA PORTÃO APÓS SER IMPEDIDO DE ENTRAR NO HOSPITAL SANTA CASA DE SOBRAL

Um médico que trabalha no hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral tentou entrar pelo setor de emergência, recentemente desativado pela direção daquela unidade hospitalar, foi impedido de entrar pela segurança particular do hospital. A alegativa dos seguranças era de que o local de entrada de pacientes e médicos seria pelo lado dos funcionários, por conta de mudanças feitas pela direção, mas o profissional da medicina falou que era médico e que iria entrar pelo setor de emergência, houve muita insistência por parte médico e ele assim foi barrado pela segurança. Indignado por ter sido barrado, o médico resolveu usar da violência e acabou derrubando o portão. O caso foi registrado no inicio da tarde desta quinta-feira (11), quando o profissional da medicina se dirigia para o seu local de trabalho. Nossa reportagem policial ainda não conseguiu a identificação do acusado, pois os seguranças se negam a prestar qualquer tipo de informações .





Fonte: Olivando Alves