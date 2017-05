Doria chama Lula de covarde, mas quer que petista dispute eleição

"Além de mentiroso, é um ator", dispara prefeito de São Paulo sobre o petista.

"O Lula, além de mentiroso, é um ator". Foi assim que o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), reagiu, em Nova York, a um pedido para avaliar o depoimento prestado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sergio Moro, na quarta-feira da semana passada, em Curitiba.





Numa conversa com jornalistas na cidade norte-americana, onde inicia neste domingo (14) um tour para promover São Paulo e oferecer oportunidades de negócios para investidores, Doria disse que Lula "mente com uma convicção que impressiona; até um professor de atores ficaria impressionado como ele é capaz de encenar, mentir e tentar convencer".





O prefeito paulistano afirmou que no depoimento à Justiça Lula se revelou "mais uma vez um covarde". "Alguém que qualifica parte de seu depoimento e transfere a qualificação disso para a esposa, que está morta e enterrada, é porque não tem coragem de fazer sua própria defesa", disse.





Na opinião do tucano, o petista transferiu "para sua falecida esposa responsabilidades sobre entendimentos, visitas, solicitações, vantagens e benefícios como se ele não fosse casado com ela e como se ele não soubesse.





Apesar de manifestar suas convicções sobre a participação do ex-presidente em esquemas de corrupção, Doria disse que seria melhor que Lula pudesse participar das eleições do ano que vem. Caso o ex-presidente venha a ser impedido, por força de condenações, a candidatar-se em 2018, Doria acredita que ele irá explorar sua "martirização" por muitos anos, "dizendo que foi vítima de um golpe patrocinado pela Justiça brasileira".