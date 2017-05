DUPLA É FLAGRADA APÓS ASSALTAR COMÉRCIO NO BAIRRO DOM EXPEDITO

Por volta das 6:30h de hoje, 19, dois homens em uma motocicleta realizaram assalto a um comércio nas proximidades das Faculdades INTA, onde efetuaram disparos de arma de fogo contra o proprietário do comércio.





Logo após a fuga, policiais militares do BPRAIO conseguiram interceptar a dupla na Avenida Senador Fernandes Távora, com os mesmo foram apreendido um Revólver Calibre 32 com seis cartuchos deflagrados, uma certa quantia em dinheiro e uma motocicleta Honda Fan vermelha com queixa de roubo.





A dupla foi identificada como Carlos Alberto Nascimento Melo, 21 anos, que contra o mesmo havia um Mandado de Prisão em aberto. Também foi apreendido um menor de 17 anos.





A dupla é acusada de realizar uma série de assaltos a vários dias nessa mesma faixa de horário.





Os acusados e o material apreendido foram apresentados a Delegacia 24 horas de Sobral, para realização dos procedimentos cabíveis.