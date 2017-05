EM CHAVAL, MENOR FOI BRUTALMENTE LESIONADO A GOLPES DE FACÃO

Um menor de 16 anos, natural de Fortaleza, foi brutalmente lesionado a golpes de facões durante o início da tarde na cidade de Chaval. Era por volta das 12h45 quando os policiais saturavam pela cidade e já na altura do bairro Cruzeiro se depararam com o menor gravemente lesionado a golpes de facão no braço direito, chegando a decepar o osso, e na mão esquerda, chegando a estraçalha-la.



Versão da vítima



O menor contou aos policiais que dois ex-presidiários conhecidos pelo nome de “Antônio Mudo e Terim”, chegaram de repente e foram logo dizendo que iriam lhe matar. Um deles estava armado com uma garruncha e outro com um facão. Um dos elementos tentou disparar com a garruncha e pra sorte da vítima a arma falhou. Nessa hora o outro elemento armado com o facão avançou rumo a vítima e desferiu os golpes. Após ter deixado a vítima agonizando no chão a dupla fugiu do local. De acordo com informações colhidas pelo Camocim Polícia 24h junto a polícia, o motivo do crime seria uma rixa antiga entre as partes.



Sobral



A vítima foi socorrida imediatamente para o hospital municipal de Chaval e em seguida transferida com urgência para a Santa casa de Sobral.

Há uma informação que os dois acusados conseguiram pegar um mototáxi, foram até a fronteira com o Piauí e de lá atravessam a lagoa que vai para o outro Estado. Os pm’s realizaram diligências na área na tentativa de prender os acusados mais sem sucesso até o fechamento desta matéria.



Camocim Polícia 24h

Colaborador: Sd Gleison Nunes

