ESGOTO A CÉU ABERTO EM FRENTE O COLÉGIO JARBAS PASSARINHO

Um esgoto a céu aberto está causando transtorno aos alunos e funcionários do colégio Jarbas Passarinho, localizado no bairro Junco. O problema também está prejudicando os transeuntes que diariamente utilizam a via pública.





Há um mês que a população sofre com a fedentina que exala do esgoto, atrapalhando o rendimento dos estudantes e dos funcionários da escola.





O Saae já tem conhecimento do problemas, mas até o momento não consertou o esgoto.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Jorge Alves