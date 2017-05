Estátua de Tancredo Neves em MG ganha placa: 'Que vergonha dos meus netinhos!'

Em meio ao rebuliço causado pelo furacão de denúncias que vem abalando (ainda mais) o país esta semana, um protesto singelo virou notícia na cidade de São João del-Rei, em Minas Gerais, nesta quinta-feira.





Uma estátua de Tancredo Neves, localizada em frente ao memorial que leva seu nome e preserva fotos e documentos relacionados a ele, amanheceu com uma placa em branca com os seguintes dizeres: "Que vergonha dos meus netinhos! Que vergonha".





A frase, claro, faz menção à prisão de Andrea Neves, irmã do senador Aécio Neves (PSDB/MG), pego em um grampo da PF cobrando R$ 2 milhões de propina ao empresário Joesley Batista, dono da JBS. Também foi preso nesta quinta Frederico Pacheco de Medeiros, primo de Andrea e Aécio, acusado de ser o receptor da propina cobrada pelo parlamentar mineiro. Em tempo: a criação do memorial teve coordenação e acompanhamento de perto feito por Andrea.





Ainda na noite desta quinta-feira, moradores do município onde nasceu Tancredo se reuniram no Largo do Rosário, em frente ao Solar dos Neves, casarão da família Neves, em protesto. Os manifestantes pediam a renúncia de Temer, a convocação de eleições diretas e, claro, a prisão do senador Aécio Neves.