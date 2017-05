Eunício autoriza implantação da CPI do BNDES para apurar propina paga por JBS a Cid

Ao que tudo indica, serão convocados o ex-governador, o deputado federal e secretário de Assuntos Internacionais, Antônio Balhmann, o secretário de Fazendo do Estado, Mauro Filho, e o secretário de Finanças de Fortaleza, Jurandir Gurgel.





Opresidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), fez a leitura do requerimento para a instalação da CPI do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) nessa quarta-feira (24).





Segundo o Estadão, a solicitação apresentada pelo senador Roberto Rocha (PSB-MA) continha 37 assinaturas, dez a mais que o necessário.





Outro senador, Ataídes Oliveira (PSDB-TO), pediu a convocação imediata de Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, para saber como funcionava o pagamento do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI) pelos Estados, inclusive pelo Ceará, à época de Cid Gomes, que, posteriormente, era revertido em propina a ser usada nas campanhas políticas.





Por aqui, ao que tudo indica, também serão convocados para depor o ex-governador Cid Gomes, o deputado federal e secretário de Assuntos Internacionais, Antônio Balhmann, o secretário de Fazendo do Estado, Mauro Filho, e o secretário de Finanças de Fortaleza, Jurandir Gurgel.





O esquema de pagamento do FDI no Ceará seria decidido por Cid e Jurandir. Posteriormente, Mauro Filho pagava, a mando do irmão de Ciro Gomes.