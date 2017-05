Cidadão foi realizar compras na "Feira do Aprazível" na madrugada de ontem (5), deixou seu veículo estacionado nas proximidades da feira. Quando retornou por volta das 5h, percebeu que seu veículo havia sido arrombado e vários objetos do interior do veículo tinham sido furtados.





A vítima acionou a PM, mas os acusados e nem o objetos furtados foram encontrados.





Fonte: Sobral 24 horas

Foto ilustrativa