Festival de Inverno da Serra de Meruoca retorna e já está com inscrições abertas

Evento passou dois anos longe da cena cultural cearense.

O Festival de Inverno da Serra da Meruoca, após dois anos longe do calendário cultural cearense, está com as inscrições abertas para a 12ª edição. Os interessados poderão se inscrever para a Mostra Competitiva de Música, coordenada pelo cantor, compositor e produtor Pingo de Fortalea, até o próximo dia 19. As eliminatórias acontecerão nos dias 15, 16 e 17 de junho.





As inscrições podem ser feitas através do email 12festivalmeruoca@gmail.com ou presencialmente na sede da Associação Cultural Solidariedade e Arte (SOLAR) – avenida da Universidade, 2333, Benfica, Fortaleza, entre 9h30 e 15h30. O regulamento e ficha de inscrição estão disponíveis em www.meruoca.ce.gov.br, www.papocult.com.br, www.nelsons.com.br e https://www.facebook.com/festivaldameruoca/.





Segundo a organização, serão selecionadas 20 músicas para as etapas eliminatórias que concorrerão às premiações: 1.º lugar – R$ 8.000,00 (Oito mil reais) e troféu; 2.º lugar – R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) e troféu; 3.º lugar – R$ 3.000,00 (Três mil reais) e troféu; Música de aclamação popular: R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) e troféu e Melhor intérprete: R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) e troféu. Mais informações: 85-3226 1189.





Via Cearanews7