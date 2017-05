Fila por emprego acaba em tumulto em Sobral

Caos na fila por emprego no Centro de Sobral, precisamente no entorno do Vapt Vupt. Hoje por volta das 14:30, a Polícia Militar foi acionada para o vapt vupt, pois no local estava havendo um princípio de tumulto. Uma pessoa foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil, pois a pessoa estava causando desordem na via pública.





A fila começou a ser formada no fim de quarta-feira (3), onde milhares de pessoas disputam vagas na empresa Grendene e Jovem Aprendiz no hospital Santa Casa de Sobral.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Jorge Alves