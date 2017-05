Fim de semana violento registra 41 homicídios

Entre os casos estão a morte de um sargento da Polícia Militar e um triplo homicídio no Município de Aquiraz.

O sargento Isidoro Alves foi atingido por um tiro ao reagir a um assalto em uma empresa de transporte coletivo, em Maracanaú (Fotos: Naval Sarmento).

Na manhã de ontem, três corpos foram encontrados na localidade de Lagoa Seca, no Município de Aquiraz. As vítimas eram duas mulheres e um homem.





Um fim de semana marcado por violência deixou pelo menos 41 pessoas assassinadas, na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Na noite da sexta-feira (26), a Polícia registrou cinco homicídios na região; no sábado (27), foram no mínimo 20 homicídios; e no domingo, 16 pessoas mortas. Entre as ações criminosas está um triplo homicídio e um assalto a uma empresa de ônibus que terminou na morte de um sargento da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Ceará, ambas ocorridas na Região Metropolitana.





Dados não consolidados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) registraram 17 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) - homicídios - , em Fortaleza e na RMF, no fim de semana anterior (dias 19, 20 e 21 de maio), o que representa um aumento de 141% nestes últimos três dias, na comparação. No fim de semana dos dias 12, 13 e 14, foram 25 assassinatos; e nos dias 5, 6 e 7, 28 mortes.





Num dos casos deste fim de semana, o sargento Isidoro de Paiva Alves, 57, foi atingido por um tiro fatal, ao reagir a um assalto em uma empresa de transporte coletivo, situada no bairro Cidade Nova, em Maracanaú, na manhã de ontem. Segundo nota emitida pela Polícia Militar, cerca de seis homens armados participaram da troca de tiros contra o PM e a Polícia suspeita que um dos criminosos tenha saído ferido. Ninguém foi preso até o fechamento da matéria.





Equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense (Pefoce) iniciaram a investigação do assassinato e colheram imagens de câmeras de segurança. Um inquérito foi instaurado na 11ª Delegacia da DHPP, que foi criada para apurar exclusivamente crimes contra profissionais de segurança do Estado. "O Comando da Polícia Militar do Ceará, na pessoa do coronel Ronaldo Viana, não descansará enquanto os autores desse ato covarde não forem capturados", afirmou a PM.





Execuções





Também no início da manhã de ontem, três corpos foram encontrados por moradores em um lugar ermo da localidade de Lagoa Seca, no município de Aquiraz. Segundo informações da assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), as vítimas, duas mulheres e um homem, não foram identificadas e apresentavam lesões na cabeça ocasionadas por arma de fogo.





No sábado, dia mais violento do fim de semana, dois homens foram executados a bala no bairro Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza, por homens não identificados que fugiram em seguida. No Mondubim, uma mulher foi morta a facadas e o principal suspeito de cometer o crime é o companheiro da vítima, que não foi localizado pela Polícia.





Na Praia do Futuro, Cristiano Ferreira do Nascimento, 45, que estava em uma barraca, jogando baralho, foi assassinado por um homem que se aproximou dele e disparou dois tiros. Segundo o comandante do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), tenente-coronel Clairton Abreu, a vítima respondia por homicídio e tráfico de drogas e tinha saído do presídio há pouco tempo.





Ainda no sábado, o corpo de um homem foi encontrado decapitado no meio do lixo, em um carrinho de sucata que estava parado no cruzamento da Avenida Vinte de Janeiro com Rua Marília Dirceu, na Barra do Ceará. O homem foi identificado como Marcos Túlio de Oliveira, de 45 anos de idade.





