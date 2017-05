Internauta denuncia um enorme buraco na via pública, precisamente no cruzamento da Rua Eurípedes Ferreira Gomes com a Av. Dr. Guarny, bairro Cidao. A cratera está na iminência de causar acidentes.





Os transeuntes solicitam da Prefeitura o conserto do buraco.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter