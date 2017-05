O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará removeu da Comarca de Massapê o servidor José Tupinambá Cysne Frota Lima, para a Comarca de Sobral, onde na oportunidade assumirá o cargo de Conciliador/Mediador. Sem dúvida, uma grande aquisição para o Fórum de Sobral. Desejamos sucesso.

