GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO FOI REGISTRADO NO BAIRRO VILA UNIÃO, EM SOBRAL

O sinistro aconteceu tarde de ontem (14), por volta das 17:30h, no bairro Vila União.





A vítima, uma mulher identificada como "Helena", conduzia uma motocicleta honda bros, quando se envolveu no acidente com outra motocicleta em um cruzamento do citado bairro. A colisão foi frontal. Dona Helena sofreu várias lesões e foi socorrida por uma equipe da SAMU para o hospital Santa Casa. O estado de saúde da vítima é delicado.





Fonte: Sobral 24 horas c/ informações de Robério Lima