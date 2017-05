Guarany de Sobral volta com força total

Depois de vencer por 4 x 0 a equipe do sub-20 do Ceará, no amistoso preparatório para série D de domingo (14), o Cacique do Vale contrata mais um guerreiro, o lateral direito João Rodrigo Donato, que atuou pelo Imperatriz-MA esse ano.





O atleta chega com o intuito de atribuir mais vitórias para a equipe, João Rodrigo tem 33 anos, natural de São Paulo, 1,70m e 70kg. Experiente, foi revelado no Bangú em 2002 e possui extenso currículo. O jogador soma passagens também pelos clubes Avaí, Volta Redonda, Ypiranga, Brasil de Pelotas, Itumbiara, River-PI, Nacional-AM, Parauapebas, Princesa e Imperatriz.





Os jogadores recém admitidos do Guarany tiveram um ótimo desempenho no último jogo, golearam o adversário com 4 x 0, partidos de Erivelton, Peu, Monga e Gilmak. O que mostra que o time não está para brincadeira. Os treinos estão a todo vapor trazendo mais ânimo para a torcida rubro-negra, que está confiante pelo futuro lugar na série C.





Acompanhe a programação da semana (clique na imagem para ampliá-la) :

Fonte: Kércia Pereira / Sobralnews