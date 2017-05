Guarany larga à frente, mas permite empate do Potiguar de Mossoró no Junco

Peu e Monga fazem os gols do Guarany de Sobral em casa. Mas Léo Cunha e Romeu estragam a festa no Estádio do Junco no domingo.





O Guarany de Sobral bem que tentou os três pontos em casa. No primeiro tempo, Peu marcou o primeiro, mas Léo Cunha empatou de pênalti para o Potiguar. No segundo tempo, a história de repete. Monga marca de cabeça para o Cacique do Vale, mas Romeu faz outro para o time de Mossoró e empata.





Com o empate, o Guarany de Sobral fica na segunda colocação, com quatro pontos. Já o Potiguar de Mossoró chega aos dois pontos, na terceira do Grupo A5.





Na próxima rodada, o Guarany de Sobral encontra o Maranhão no dia 4, às 16 horas, no Castelão. Já o Potiguar de Mossoró enfrenta o River-PI no mesmo dia, às 17 horas, no Estádio Nogueirão.





Com informações do Globo Esporte