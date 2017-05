Homem é assassinado com dois tiros na cabeça em Santana do Acaraú

Um homem identificado apenas como Hélder, residente no Conjunto Habitacional Veneza, foi assassinado com dois tiros na cabeça na noite desta terça-feira (23), no bairro Gerardo Arcanjo, próximo ao estádio Braizão na cidade de Santana do Acaraú.





Segundo declaração de testemunhas, a vítima estava no regime semi aberto, e estava passeando em uma motocicleta com a namorada na garupa, quando um homem de bicicleta, sacou uma arma e atirou contra a vítima, que morreu no local.





A PM foi acionada e isolou o local, aguardando a presença da Perícia forense para a realização dos trabalhos periciais.





A Polícia está realizando diligências na tentativa de prender o acusado.





Com informações do portal Tribuna dos Veles