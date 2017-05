Homem é preso após oferecer cocaína para inspetor e delegado

Os policiais estavam de folga em um bar quando foram abordados pelo suspeito com a oferta.

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas após oferecer papelotes de cocaína a um delegado e um inspetor da Polícia Civil que estavam de folga em um bar. O caso aconteceu na noite de domingo (30), em Iguatu, a 380 quilômetros de Fortaleza.





Segundo um inspetor da Delegacia Regional de Iguatu, que não quis identificar-se, Antônio Renê da Silva confessou que costumava vender a droga em bares e em festas da cidade. Ainda segundo o relato do inspetor, os policiais fingiram interesse na oferta e foram com o Antônio até uma boca de fumo. No local, foi dada a voz de prisão. Com ele, os policiais apreenderam três trouxinhas de cocaína.





Antônio foi encaminhado a Delegacia Regional de Iguatu, onde foi autuado no artigo 33 da Lei das Drogas (11.343/2006). As penas para o crime variam entre 5 e 15 anos de prisão.





Fonte: Tribuna do Ceará