Homem mal vestido entra em loja, é ignorado por vendedores e compra Harley à vista

Recentemente um acontecimento viralizou na Tailândia e teve repercussão mundial: um homem, de roupas surradas, chinelo de dedo e com aspecto de mendigo entrou em uma loja de motos caríssimas, foi ignorado pelos vendedores e para o espanto de todos, comprou uma Harley Davidson em dinheiro vivo.





O caso rolou na loja Maxsingburi Bike Shop, em Amphoe Khai Bang Rachan, na província de Sing Buri. O site tailandês Sanook conta que o homem entrou no estabelecimento e passou um tempo apreciando a moto, que custa 600 mil baths (cerca de R$ 55 mil). A equipe de vendas o viu e mal deu atenção a ele, até que o dono o abordou e entraram em um papo de mais de dez minutos. Ao fim da conversa o homem ‘maltrapilho’ tirou o dinheiro do bolso, em espécie, e levou a moto, deixando todos no local de boca aberta.





Segundo a publicação, a página do Facebook da loja postou a história, mas apagou o post porque gerou muitos comentários desnecessários. Porém, a irmã do homem o identificou no post como Lung Decha, e disse que ele é uma pessoa simples, não rica e queria muito ter uma Harley. Depois de se aposentar como mecânico, Decha juntou dinheiro para realizar seu sonho.

Dias depois da compra o homem voltou à loja, já bem vestido, para regularizar os documentos.





Veja fotos:

