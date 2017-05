HONESTIDADE: Homem encontra R$ 14 mil no chão e devolve a proprietário

O comerciante perdeu a quantia no momento em que ia ao banco para depositar. Uma câmera de segurança identificou o homem que encontrou o dinheiro.





Um comerciante do município de Quixeramobim, no interior do Ceará, passou por um grande susto na manhã desta terça-feira (9), mas foi surpreendido por um ato de honestidade.





Adiel Neto andava no Centro do município quando deixou cair no chão, sem perceber, um maço com R$ 14 mil. A quantia estava envolta em um maço de papel e seria depositada.





Ao chegar ao banco, Adiel percebeu que não estava mais com o dinheiro e foi em busca de imagens de câmeras de segurança de lojas no Centro para identificar o local onde havia perdido os R$ 14 mil.





As imagens de um dos estabelecimentos comerciais flagraram o momento em que um homem pega a quantia. A polícia foi acionada por Adiel, que chegou a oferecer uma recompensa para quem devolvesse o dinheiro ou ajudasse a localizar o homem. Ele, que não teve o nome divulgado, entrou em contato com a delegacia horas após o ocorrido para devolver o dinheiro.





Segundo o delegado André Cícero Firmino, da Delegacia Municipal de Quixeramobim, ele não tinha intenção de ficar os R$ 14 mil. Uma equipe de policiais civis o levou até a delegacia onde Adiel pôde recuperar toda a quantia.





Segundo o delegado, o homem não responderá por nenhum crime, pois existe um prazo de 15 dias para que o bem seja devolvido ao proprietário ou informado à delegacia mais próxima. Apenas um Boletim de Ocorrência foi registrado.





Fonte: Tribuna do Ceará