I Semana de Humanidades do CCH

Com o tema Tempos de Resistência em Meio a Crise Política no Brasil, a semana de Humanidades será uma semana repleta de atividades, como palestras, debates, oficinas, minicursos e com uma completa grade cultural temática.





O evento ocorrerá nos dias 22 a 25 de Maio, no Centro de Ciências Humanas da Universidade Estadual Vale do Acaraú.





As inscrições estarão abertas a partir do dia 08 de Maio, no LINK





Além da inscrição Online, é necessário confirmar (preencher ficha) a inscrição pessoalmente com a equipe organizadora do evento e efetuar o pagamento de R$10,00 que custeará toda a semana.





A organização garante certificado de participação que pode variar entre 20 a 40 horas no total.





Mais informações:





88 9 96784017

88 9 94173505





#CursoDeCienciasSociais

#CursoDeGeografia

#CursoDeHistoria

#CentroAcademicoDeCienciasSociais

#CentroAcademicoDeGeografia