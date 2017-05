INAUGURAÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DE RAFAEL ARRUDA

Na manhã do último sábado (20), foi inaugurado o novo destacamento da Polícia Militar no distrito de Rafael Arruda, em Sobral. O prédio foi doado pelo empresário Nildo. A comunidade também colaborou, tornando possível a inauguração do novo destacamento policial.





Estiveram presentes no evento o Delegado Municipal de Sobral, Dr. Mário, o comandante do 3o. Batalhão da Polícia Militar de Sobral, Cel. Assis Azevedo, como também vários integrantes que compõe a segurança pública de Sobral.





Ressalta-se o esforço do Professor Zé Maria, que com muita dedicação e em parceria com a comunidade local foi possível concretizar a inauguração GPM.





Fonte: Sobral 24 horas

Foto ilustrativa