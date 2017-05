INSEGURANÇA PÚBLICA NO BAIRRO RENATO PARENTE

Nossa equipe de reportagem recebeu várias ligações, denunciando a falta de segurança pública no bairro Renato Parente. Moradores denunciam a falta de policiamento ostensivo no local, como também a onda crescente de roubos de motocicletas e furtos a residências.





A população solicita com urgência do comandante do 3º. BPM de Sobral uma solução para diminuir a insegurança no bairro Renato Parente.