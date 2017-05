SOBRAL ABANDONADA!

Internauta denuncia o abandono em que se encontra os bairros Morada dos Ventos 1 e 2, em Sobral.

Veja a íntegra da denúncia do internauta, enviada nesta segunda-feira (15):

"Esgotos estão sendo ligados clandestinamente sem autorização do saae e isso está provocando esse problema (foto), o esgoto está caindo direto no córrego que passa dentro do bairro Morada dos Ventos 1 e 2.









O Morada dos Ventos 1 não tem nenhuma estrutura de esgoto e todas as casas tem apenas fossa e sumidouro e não podem ligar o esgoto porque falta infraestrutura porque a construtora não fez e nem a prefeitura.









O Morada dos Ventos 2 tem infraestrutura de esgoto, mas não está ligada a nenhuma estação de tratamento ou lagoa e com as ligações clandestinas estão tendo esse acúmulo aí que está transbordando e caindo dentro do córrego.









Os bairros Marada dos Ventos 1 e 2 estão tomados por matos que chegam a 1,5m e não tem no bairro nenhuma área de lazer ou praças.





O bairro Renato Parente tem uma praça e nós não temos nada. Bairro com mais de 300 casas e 900 lotes a ser construído e todos os 1200 pagam iptu.









O bairro abandonado os matos tomam de conta e várias ruas sem luzes e pra piorar os matos tomam de conta da rua que quase não passa um carro."