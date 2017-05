INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Veja a denúncia do internauta na íntegra:

"Olá. Gostaria de fazer uma reclamação aqui no blog. Todo domingo é a mesma novela, quem mora aqui nas redondezas da Igreja do Patrocínio precisa esperar a boa vontade dos fiéis para que retirem seus carros. CIOPS é acionado e dizem que a guarda de trânsito chega em breve e nunca chega. Precisamos sair, ir na farmácia comprar algum remédio e não podemos, pois os carros trancam os nossos. E se reclamar, os proprietários são super ignorantes como se estivessem certos. Gostaria de pedir a prefeitura para mandar guardas de trânsito para multar esses irresponsáveis. Ninguém aguenta mais esse descaso! Obrigada ao blog por ser prestativo com a sociedade sobralense."