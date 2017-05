INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Veja a integra da denúncia:

"Atenção prefeitura de Sobral!









Os funcionários que trabalham na construção do centro de educação infantil tipo I padrão F.N.D.E situado no bairro colinas da boa vista, Estão revoltados com a falta de pagamento dos salários. Segundo os trabalhadores, o atraso nos salários já é um problema que se arrasta desde o inicio da obra. Eles relatam que quando foram contratados foram informados que os pagamentos seriam quinzenais, porém recebem seus salários com atrasos mensais. Devido a esse problema muitos já desistiram de continuar no serviço e acabaram buscando outros que lhe dessem pelo menos uma previsão de pagamentos em dia. Enquanto isso aqueles que continuaram na obra desde o ano passado, só ficaram porque tinham a esperança de que com o novo prefeito Ivo Gomes tudo iria melhorar, mas o problema persiste. A situação não conta com a compreensão dos trabalhadores que possuem diversas contas a pagar. “Quem vai pagar as nossas contas, porque o quinto dia útil já passou”, reclama um trabalhador."