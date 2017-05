INTERNAUTA DENUNCIA A FALTA DE ÁGUA NA RUA TUPI, BAIRRO ALTO NOVO

Internauta denuncia a falta de água na Rua Tupi, no bairro Alto Novo, em Sobral. O denunciante relata que há três meses está faltando água na citada rua.

Veja a reclamação na íntegra:

"Boa tarde, sou morador do bairro Alto Novo, venho através deste site fazer uma reclamação, pois já fazem três meses que aqui no bairro não tem água, mas precisamente na rua Tupi, pois falta água às 6:00 da manhã e só chega as 2:30 ou 3:00 da madrugada. Estamos perdendo o sono para armazenar água, caso contrário não temos água para o nosso consumo. Pessoal ao SAAE que tome as providências necessárias, pois os papéis de água são pagos e queremos os nossos direitos."