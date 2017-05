INTERNAUTA DENUNCIA O ABANDONO EM QUE SE ENCONTRA O BAIRRO COHAB 3

Internauta denuncia o total abandono em que se encontra o bairro Cohab 3. O internauta relata que no bairro falta de segurança pública, falta de estrutura, falta de iluminação e falta de pavimentação.

Confira a denúncia na íntegra:

"Solicito através deste blog atenção por parte da prefeitura de sobral que abandonou os moradores do bairro Cohab 3, após inauguração do conjunto Caiçara a violência que praticamente não existia cresceu de maneira avassaladora, as ruas Ipu e Pedro Mendes Carneiro Estão esburacadas aumentando as chances de serem abordadas por assaltantes ao diminuir a velocidade, ruas sem iluminação, mato alto, lixo, falta de pavimentação em alguns trechos, assalto, assalto e mais assalto, problemas que surgiram na gestão do ex-prefeito, que não faz falta, afinal a atual gestão é de continuidade ou de mudança? Infelizmente, moradores do citado bairro e adjacências estão saindo para outros bairros e municípios devido a falta de respeito que o circo insiste em esconder."