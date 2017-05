INTERNAUTA DENUNCIA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO DE MASSAPÊ

Internauta denuncia o transporte escolar universitário da cidade de Massapê.

Veja a denúncia na íntegra:

"Olá. Gostaria de fazer uma reclamação sobre o transporte público universitário da cidade de Massapê, em especial ao turno da noite e sobre o ônibus da rota Luciano Feijão/CCH. Sou aluna da Uva, no campus do CCH e eu, junto com os outros colegas estamos sendo prejudicados e até mesmo humilhados por falta de organização e respeito que a secretaria de educação está tendo conosco. Desde que o semestre começou que vem havendo desorganização com a rota e mudanças constantes que não chegam ao um ideal. A última mudança foi a retirada dos alunos do Luciano do ônibus que iria para Luciano/Inta, e a inclusão deles no ônibus que leva para o CCH por motivos desconhecidos, mas que sabemos que foi a pedido dos mesmos por questões de se acharem merecidos de tudo, já que o ônibus do CCH têm pouca quantidade de alunos e eles viriam confortavelmente, mas lascando com a gente. O problema é: A rota é bem distorcida e o horário não ajuda, os alunos do CCH são os últimos a serem deixados por que houve uma briga dos alunos do Luciano que queriam ser os primeiros e os do CCH desde então chegam atrasados, a aula começa 6.30 e no mínimo chegamos 7.00 hrs. Isso vem prejudicando a gente com faltas em algumas disciplinas que a chamada é feita no início, e principalmente no horário com provas e seminários de fim do semestre. Achamos louvável o município oferecer transporte para alunos da rede pública e privada, mas sabemos que a rede pública tem sua prioridade. Algumas pessoas já foram reclamar diretamente na secretaria, sugeriram mudanças que beneficiariam todos, mas a resposta é sempre "vai continuar do jeito que tá, pq não podemos fazer nada, são os lugares com menas pessoas e é a única alternativa." Fora o horário, ainda existe esse desentendimento por questões de espaço, "os alunos do cch são intrusos, vão de favor." Fica como se o ônibus fosse exclusivo do Luciano, qualquer posicionamento dos alunos do CCH incomoda. A situação tá muito chata, já basta os problemas diários da vida universitária, ainda temos que passar por isso. A única alternativa que sobrou foi tentar conseguir divulgação desse caso em alguma mídia, para tentar abrir os olhos da gestão. Gostaria muito que o Sobral 24 pudesse fazer uma divulgação dessa reclamação. Desde já fico grata!"