INTERNAUTA DESABAFA E DENUNCIA A FALTA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO PARQUE MUCAMBINHO

Internauta denuncia a falta de segurança pública no Parque Mucambinho, na cidade de Sobral.





Veja a íntegra da denúncia do internauta:





"Boa noite. Gostaria de saber a serviço de quem está a iluminação pública de nossa Sobral? Hoje mostro minha indignação sobre o fato presenciado por mim e minha esposa uma senhora foi vítima de assalto teve seus bens subtraídos por um indivíduo que por mim foi visto correndo em direção a escuridão do local e não é a primeira vez que acontece isso pois vários conhecidos já teve seus bens subtraídos ali no local, infelizmente um já veio a óbito, vítima de latrocínio. Enfim, hoje informo minha total indignação pelas autoridades competentes por deixar nossa segurança e bem estar nas mãos de bandidos e se nada for feito gostaria de pedir aos cidadãos para tomar cuidado ao passar a pé pela ponte do Mucambinho entre Alto Novo e Sumaré, pois bandidos ficam ali na espreita, antigamente policiais ficavam ali até que dava um pouco de segurança, mas hoje não se ver, é uma pena, pois era um bom trabalho visto por mim e alguns cidadãos por mais que fossemos abordados ida e vinda, mais era para o bem está dos cidadãos."

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter