INTERNAUTA DESABAFA E DENUNCIA O ATENDIMENTO NO PSF DO BAIRRO VILA UNIÃO

Internauta faz um desabafo e denuncia o atendimento do posto de saúde -PSF, do bairro Vila União, em Sobral.

Confira a denúncia na íntegra:

"Gostaria de fazer um desabafo e quero q vcs compartilhem cm todos os internautas deste blog, já q esse assunto afeta a toda comunidade Sobralense, principalmente os q usufruem de atendimento público.









Bom, esses dias fui me Consultar no posto de saúde da Vila União, além da demora pra gente ser atendido, uma vez q temos q agendar para sermos atendidos por um médico, ainda temos q contar com o descaso do profissional, o médico, esse chega no posto atrasado, e na hora da consulta praticamente nem olha nos olhos do paciente, se agente ñ souber conversar e falar do nosso problema agente se "lasca" , isso mesmo, achei um absurdo um cidadão q ganha seu salário, e q salário heim, ñ cumprir direito cm suas funções, mostrando o descaso da saúde pública, parece q nem exerce cm vontade sua função.









Outro problema tbm no referido posto é a falta de dentistas, acho q desde o mês de Março a unidade ñ conta cm nenhum profssional da área, Mais uma vez o povo sofre e se ferra.

Peço apenas que o secretário de saúde olhe por todos os bairros Sobralense, sei q o da Vila União é apenas um à Mais nessa mesmice do nosso país."