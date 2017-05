Jovem de 18 anos que namorava mulher casada é executado na frente da mãe

Polícia suspeita de crime passional, já que o adolescente estava tendo relacionamento com uma mulher casada.

Um jovem de 18 anos foi vítima de homicídio na noite da última terça-feira (23), na Rua E, no Esplanada Mondubim, em Fortaleza. O crime aconteceu quando a vítima identificada como Rodrigo Davi Lopes conversava na calçada com a mãe, e dois se aproximaram em uma moto e um deles desceu e executou vários tiros.





Segundo informações da Polícia Militar, que foi ao local, Rodrigo Davi não tinha nenhum envolvimento com o crime, e por isso as investigações ainda são preliminares.





Porém, uma linha de investigação está sendo considerada. O jovem tinha um relacionamento com uma mulher que é casada.





A própria namorada, que não quis se identificar, confirma o relacionamento, mas quando indagada se isso pode ter sido a causa do assassinato, ela nega. “Eu sou casada, e tinha um relacionamento com ele. Mas não acredito nesse motivo”, diz a mulher, abalada com o crime.





Os dois homens responsáveis pela execução do jovem deixaram a moto no local do crime. Até o momento ninguém foi preso.