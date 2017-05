JOVEM É EXECUTADO A BALA NA CIDADE DE CAMOCIM

Por volta das 16h30 desta quarta-feira, 24, a polícia registrou um homicídio a bala no cruzamento das ruas 24 de Maio com Benjamim Constant. Camocim chega ao seu quinto homicídio no ano.





De acordo com informações chegadas ao blog a vítima é o ex-detento conhecido como Wendel. A vítima estaria sentada em uma calçada juntamente com algumas pessoas quando dois elementos trafegando em uma Honda Pop de cor preta chegou de repente e foi logo disparando contra Wendel, acertando cerca de cinco tiros. A vítima ainda tentou correr mais caiu logo em seguida, morrendo ali mesmo.

Vítima





Com informações de Camocim Polícia 24h