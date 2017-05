LEITOR COLOCA A BOCA NO TROMBONE E DENUNCIA A BURAQUEIRA ENTRE AROEIRAS E CAMPANÁIO

Internauta denuncia da estrada que liga as localidades de Aroeias (Coreaú) a Campanário (Uruoca). Os transeuntes solicitam o conserto da CE com urgência.

Confira a denúncia na íntegra:

"Gostaria de fazer uma denúncia e pedido ao diretor do DER em Sobral para que possa mandar tapar as crateras e os buracos na estrada que liga a localidade de Aroeiras ao distrito de Campanário. Tem buracos que cabe um carro dentro. Os motoristas já fizeram sinalização pra não causar acidentes .









Tem mais, o Der de Sobral fez um tapa buraco de Aprazível a localidade de Pedra de Fogo. Quando o trecho mais crítico é de Aroeiras a Campanário com acidentes e assaltos já registrados. A população já não anda mais a noite com medo. Dr. Moisés Cisne, diretor do Der Sobral socorro! Venha nos visitar ou mande um representante pra ver o descanso."