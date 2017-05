LEITOR COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Internauta denuncia um grande vazamento de água na Rua Ipiranga, bairro Dom José, em Sobral.

Veja a íntegra da denúncia do internauta:

"Bom Dia!









Gostaria de pedir que vcs do blog entrassem em contato com o saae para resolver o assunto de vazamento de água aqui no bairro Dom José, pois o pessoal foi e tava fechado, ligaram e não atenderam, desde a madrugada que derrama água aqui na rua. Desde já agradecemos.









Bairro Dom José, Rua Ipiranga, prox Mercearia o Alfredo e Lanchonete do Marcos."