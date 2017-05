Internauta denuncia um buraco a céu aberto na Rua Aracaju, no bairro Tamarindo, em Sobral. O denunciante que no local já foram registrados vários acidentes de trânsito. Os moradores solicitam com urgência que a Prefeitura mande tapar o buraco, antes que o pior aconteça.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter