LEITOR DENUNCIA OS CORREIOS DE SOBRAL

Confira a denúncia do internauta na íntegra (21/05/2017) :

"Prezada blogueira, gostaria de pedir espaço em seu conceituado meio de comunicação de um triste fato que há meses, vem se repetindo. Moro no complexo Padre Ibiapina, que corresponde aos bairros

, Ibiapina, Domingos

e Grajaú. Expresso minha indignação e a de centenas de pessoas, que vem sendo prejudicada financeiramente diante de seus compromissos, pois não recebemos as faturas, boletos, encomendas de compromissos firmados. Vale salientar que, quase todos os imóveis da referida localidade, atendem os requisitos de endereçamento previstos no artigo 4º da Portaria 311/98 do Ministério das Comunicações, onde quase todos os imóveis possuem números e são localizadas em ruas junto ao município de Sobral. Toda semana preciso ir até a agência dos correios, pra buscar minhas cartas e contas, que muitas vezes chego a atrasar, pois elas não chegam a minha casa. Já entrei em

com os canais de atendimento dos Correios 0800,e em seu site, porém mesmo com números e protocolos, nada foi resolvido. O mais intrigante de tudo isto, é que percebo que, os Correios aqui em Sobral, priorizam o centro, pois já vi por diversas oportunidades, carteiros após as 18 horas, fazendo entregas. Espero que em seu meio de comunicação já reconhecido pelo trabalho comunitário que desenvolve, a gerencia dos Correios emita alguma nota e tome uma atitude. Muito

pelo espaço!"