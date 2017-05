LEITOR ENVIA NOTA DE AGRADECIMENTO

Confira a íntegra da nota de agradecimento enviada hoje ao Blog:

"Boa tarde, faço parte da família do Willam, jovem que morreu ontem a tarde atingindo por um raio, gostaria que se possível, fosse feito uma nota de agradecimento ao pro diretor do Inta, Daniel Rontgen Melo Rodrigues, por no momento de tristeza, nos ter dado seu apoio, no deslocamento dos familiares e amigos até Massapê cedendo um ônibus do Inta, onde o Willam foi enterrado. Já que não podemos pagar, gostaríamos pelo menos de expressar nossa gratidão. Desde já lhes agradeço."