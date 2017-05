Lula usa jatinho de ex-ministro envolvido no mensalão tucano para ir a Curitiba

Walfrido dos Mares Guia é sócio-administrador de holding dona da aeronave.

SÃO PAULO E CURITIBA - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou de São Paulo rumo a Curitiba, na manhã desta quarta-feira, em jato particular de propriedade da holding de seu ex-minist ro Walfrido dos Mares Guia, envolvido no mensalão tucano. O modelo PRBIR, cuja utilização foi confirmada por policiais no aeroporto, citando a FAB, está registrado com o nome Samos Participações Ltda, de acordo com a base de dados da Anac. Mares Guia consta como sócio-administrador.





Amigo pessoal do petista, o ex-ministro das Relações Institucionais e do Turismo foi acusado de peculato e lavagem de dinheiro no escândalo conhecido como Mensalão Mineiro, em 1998. Walfrido havia sido denunciado por sua participação na campanha pela reeleição de Eduardo Azeredo (PSDB) ao governo de Minas Gerais.





O esquema teria arrecadado mais de R$ 100 milhões à custa do desvio de dinheiro público e de estatais. Mares Guia teria sido o responsável por movimentar recursos da campanha de Azeredo, mesmo não sendo formalmente coordenador de campanha. Ele admitiu ter feito empréstimos a Azeredo, mas negou o esquema irregular que envolveu também o empresário mineiro Marcos Valério.





Ano passado, Mares Guia bancou o aluguel do Cessna prefixo LFT que levou Lula a uma viagem a Brasília. O ex-presidente também fez outros voos, entre eles para Belo Horizonte, no mesmo jato.





Lula será ouvido nesta quarta-feira pelo juiz Sergio Moro.