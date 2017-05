MAIS UM ROUBO A PESSOA FOI REGISTRADO EM SOBRAL

A população sobralense vive apavorada com a onda de assaltos que tomou conta de Sobral.





Na noite de ontem (20), por volta das 18h, foi registrado um roubo a pessoa nas proximidades do supermercado Pinheiro, no bairro Junco. A vítima, um homem de aproximadamente 40 anos, foi abordado por dois assaltantes armados com facas, que anunciaram o roubo e levaram os pertences da vítima e a quantia de R$ 500. Os meliantes estavam de bicicleta.





A Polícia Militar foi acionada, mas os ladrões não foram localizados.





Fonte: Sobral 24 horas