MAIS UMA MOTOCICLETA FOI TOMADA DE ASSALTO EM SOBRAL

Internauta relata que teve sua motocicleta tomada de assalto na manha de sexta-feira, dia 26, no bairro Junco. A moto tomada de assalto foi uma Honda CG Start 150 de cor preta e placa PNC-8486, inscrição de Senador Sá.

Veja o relato da vítima:

"Queria relatar sobre um assalto que aconteceu comigo ontem (26) às 06:30h da manhã, enquanto eu estava indo deixar o meu primo na escola, dois indivíduos em uma moto me trancaram e um deles sacou uma arma apontada em direção à minha cabeça, exigindo a moto. Isso aconteceu na rua lateral ao posto de saúde do Junco. A placa da moto é: PNC-8486 SENADOR SÁ e o modelo: CG START PRETA 150. Quem tiver alguma informação sobre essa moto favor entrar em contato com a polícia e com os seguintes números: (88)99499-4758 ou (88)992904069."