Marcelo Rezende revela que está com câncer e afirma: "Nada é difícil quando você tem Deus"

Aos 65 anos, o apresentador Marcelo Rezende foi diagnosticado com um câncer no pâncreas, que irradiou para o fígado e o tirou do comando do Cidade Alerta. O afastamento repentino do apresentador gerou polêmicas e boatos e causou estranheza entre os telespectadores. Horas antes de ser internado, na última segunda-feira (8), Marcelo recebeu a equipe do Domingo Espetacular em sua casa e, em uma entrevista exclusiva, falou sobre a descoberta da doença, as formas de tratamento e sua grande aliada no momento mais difícil da sua vida: a fé.

Fonte: R7