Michel Temer troca comando do Ministério da Justiça e preocupa delegados da PF

Mudança ocorre a menos de 10 dias do julgamento que pode cassar o mandato do atual presidente.

Opresidente Michel Temer anunciou neste domingo (28) o nome de Torquato Jardim para assumir o Ministério da Justiça. Ele substitui Osmar Serraglio, que deve ser nomeado novo ministro da Transparência. A troca acontece a menos de dez dias do julgamento da Justiça Eleitoral – 06 de junho – que poderá cassar o mandato do presidente.





A mudança é considerada uma medida para melhorar a interlocução de Temer com os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do próprio Supremo Tribunal Federal (STF). Torquato Jardim já foi ministro do TSE e tem boa relação com os tribunais superiores. Ele é conhecido pelo perfil conciliador, motivo que também o levou a ocupar a Transparência.





Além disso, seria uma forma de Temer assumir reconquistar o comando sobre a Polícia Federal (FF), subordinada ao Ministério da Justiça.





Torquato já havia sido cogitado para o Ministério da Justiça quando Temer assumiu a Presidência em maio de 2016, mas o presidente acabou escolhendo Alexandre de Moraes, atual ministro do STF. Com o novo cargo, Torquato Jardim terá total poderes sobre o comando da Polícia Federal.





Mudança preocupa delegados da PF





O presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Carlos Eduardo Sobral, afirmou, neste domingo, 28, por meio de nota, ter preocupação com a troca no Ministério da Justiça – definida pelo presidente Michel Temer. A entidade também ressaltou a ‘autonomia’ necessária ao cargo de diretor geral da PF.