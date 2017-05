MORADORES DO RESIDENCIAL CAIÇARA DENUNCIAM A PRECARIEDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR

Moradores do residência Caiçara denunciam a superlotação e precariedade dos ônibus que transportam os alunos da rede municipal de ensino do citado bairro.





Os ônibus transportam crianças e adolescente juntos, ocasionando muitas das vezes problemas (barulho) que prejudicam as criança que estudam nas creches. As mães solicitam da prefeitura um ônibus destinado só para crianças, pois a superlotação põe em risca vida das crianças, que também vão para as creches.





O problema atinge a Rota 11 e 12, que transporta os alunos para os bairros Padre Palhano, Alto Novo, Sumaré e Fábrica de Cimento.